[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]聖地ウェンブリー・スタジアムに詰めかけた8万人の大観衆。熱視線の重圧を切り裂いたのは日本代表MF三笘薫(ブライトン)だった。イングランド代表から歴史的勝利をもぎ取った一戦で沈めた決勝ゴールはあまりにも鮮烈だった。ゴールシーンは前半23分。三笘自身のプレスバックでFWコール・パーマーからボールを奪うと、一気にショートカウンターへ。上田綺世のス