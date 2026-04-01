[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]試合を重ねるごとに脅威を増す左サイドコンビがイングランドの守備網を切り裂いた。日本代表は前半23分、中盤の連係で密集地を打開すると、MF中村敬斗(スタッド・ランス)は左サイドをドリブルで前進。シュートの選択肢もあるタイミングで右足インサイドパスをゴール前に送ると、MF三笘薫(ブライトン)にピタリと合わせ、結果的に決勝点となる先制ゴールが決まっ