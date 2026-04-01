・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０１７６．４５（＋４８．４９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２６８０．０４（＋１１７．１６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８１６．９４（＋４４．４９） ・ロシア・ＲＴＳ １０７６．０８（－９．１２） 出所：MINKABU PRESS