・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝１０１．３８ドル（－１．５０ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４６７８．６ドル（＋１２１．１ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７４６９．０セント（＋４３６．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６１６．２５セント（＋９．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５７．７５