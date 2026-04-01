３１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１１２５．３７ドル高の４万６３４１．５１ドルと大幅続伸した。トランプ大統領が、ホルムズ海峡が封鎖したままの状態でもイランに対する軍事作戦を終結させる用意があると側近に伝えたと、米紙ウォールストリート・ジャーナルが報じた。イランメディアも同国のペゼシュキアン大統領が、一定の条件を満たせば戦闘を終結させる意思があると報じた。これらを受け中東の