国内有数のニット産地である新潟県見附市を拠点とするデザイナー 山田萌永（やまだ もえ）が手掛ける新ブランド「アムニヌ（AMUNI NOU）」が、2026年秋冬シーズンにデビューする。【画像をもっと見る】デザイナーの山田は、2001年新潟県見附市生まれ。国際ファッション専門職大学在学中に自身のニットウェアブランド「アムニヌ」を始動。2026年3月開催の「Fashion Designers Accelerator Tokyo（FDAT）」主催の合同展示会で202