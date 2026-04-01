大阪3月限ナイトセッション 日経225先物53030+1830 （+3.57％） TOPIX先物3609.5+107.5 （+3.06％） シカゴ日経平均先物53075+1875 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 31日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が大幅に上昇。トランプ米大統領が、ホルムズ海峡が封鎖されたままでも、イランに対する米軍の軍事作戦を終了させる意向を示したことを受けて、米国とイラン