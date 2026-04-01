日本テレビの大町怜央アナウンサー（31）が1日までに自身のインスタグラムを更新。19年入社の“同期会”ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「同期会」と題してつづり始めた。「いつになっても、内定のときから心は変わらず最高の時間を過ごせました」と日本テレビ19年入社の河出奈都美アナ、杉原凜アナとの“同期”3ショットを投稿した。ハッシュタグでは「#同期」「#2019年入社」「#河出奈都美」「#杉原凜」「#