2026年に開催するコンサートツアーをもって、グループ活動を終了することを発表している嵐。現在、全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催していて、4月1日・2日は、ツアー2か所目となる東京ドームでの公演が行われます。これまでに嵐が開催してきた数々のコンサートを中心に、全5回にわたりグループ活動について振り返ります。前回に続き、今回は2004年〜2007年の活躍をまとめます。■ドラマに映画藤井フ