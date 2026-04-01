日産自動車は3月27日、米国で高級ブランド「インフィニティ」の新型モデル「QX65」を発表した。スポーティーなファストバックスタイルでラグジュアリーSUVの新たな魅力を打ち出した1台だ。モダンな建築物の前に停車する、赤いボディカラーにブラックルーフを組み合わせた「QX65」アイコニックなFXから着想を得た「QX65」は、自信に満ちた美しい造形、丁寧に仕立てられた室内空間、そして、心を高揚させるドライビング体験を通じて