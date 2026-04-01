Netflixシリーズ『九条の大罪』の4月2日配信スタートに先駆け、主人公・九条間人役の柳楽優弥と烏丸真一役の松村北斗によるオフィシャル対談ロングインタビューが到着した。【写真】柳楽優弥のカッコいいソロショットTBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾となる本作は、真鍋昌平による累計発行部数400万部超の同名漫画を実写化。半グレ、ヤクザ、前科持ち―厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（くじょ