韓国人気女優のチェ・ジウ（５０）が長女とのプライベートショットを公開した。１日にインスタグラムを更新し、「３月のちょっとしたひととき」と記し、カフェで大口を開けて爆笑している自身や、日本の食料品店を見られる場所で長女と商品を選ぶショットなどを多数アップした。この投稿には「娘さん、後ろ姿、ママに似てて可愛いですね」「お子さん、かわいい！」「お嬢ちゃまとのフォトはほのぼのします」「憧れのジウ姫も