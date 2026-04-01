◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）２試合連続本塁打中と好調のブルージェイズ・岡本和真内野手は３１日（日本時間４月１日）、本拠でのロッキーズ戦に「４番・三塁」でスタメン入りした。この日は、試合前にゲレロ内野手とともに、一塁守備練習を行った。シュナイダー監督は「ブラディ（ゲレロ）が、休養日としてＤＨに入った時には、そこに入ってもらうから練習してい