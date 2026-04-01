メ～テレ（名古屋テレビ） 31日夜遅く、名古屋市守山区の金属加工の工場で火事がありました。 けがをした人はいませんでした。 消防によりますと31日午後11時40分すぎ、守山区瀬古2丁目で「工場から爆発音がして煙が出ている」と近くに住む人などから119番通報が相次ぎました。 火事があったのは金属の溶接や加工などを行う工場で、鉄骨2階建ての1階の一部と2階の事務所が焼けました。 「爆発音が10回ぐらい響い