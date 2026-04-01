Ken Yokoyama × TVアニメ『ゴールデンカムイ』による主題歌「The Ballad」のスペシャルMVが公開となった。同スペシャルMVは、Ken Yokoyama初の日本語歌による楽曲「The Ballad」の世界観を深く解釈した映像演出として届けられるもの。アニメ第1期第1話の冒頭に描かれた“203高地の激戦シーン”の主要カットをベースに、主人公・杉元佐一の生き様を象徴する印象的なシーンが随所に織り込まれるなど、作品全体が持つテーマ性と楽曲