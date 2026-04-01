長岡、吉田がインスタグラム更新フィギュアスケート・ペアの長岡柚奈（木下アカデミー）が3月31日、自身のインスタグラムを更新。自身を含め、3月の世界選手権（チェコ・プラハ）に出場した日本女子がドレスアップした写真を公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。長岡は「off the ice edition」として、金メダルを獲得した坂本花織を中心にした写真などを公開した。バンケット参加時の写真とみられ、坂本は青、長岡と中井