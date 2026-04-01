フジテレビの井上清華アナウンサーが１日、メインキャスターを務める同局系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）に生出演した。井上アナは、ガチャピンとムックが東京・渋谷区観光協会のアンバサダーに就任したことを伝え「そのガチャ・ムク、明日、めざましテレビに来てくれますよ」と告知した。これに同じメインキャスターを務める同局の伊藤利尋アナは「本当ですか？」と尋ねた。井上アナは「えっ？本当ですよ」