◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。＊＊＊日本代表はＷ杯に向けた“最終選考”の場となった英国遠征２試合を２勝で終えた。スコットランドとイングランドにともに１―０で勝利し、内容と結果の両面で充実の遠征となった。主力にけが人が続出している中、今遠征には２７人