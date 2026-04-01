テレビ朝日の堂真理子アナウンサー(44)が30日、自身のインスタグラムを更新し、息子の中学校卒業と娘の小学校卒業を報告した。 【写真】身長は余裕の母超え！堂真理子アナと息子の2ショット 「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした。」とコメント。学生服姿で見切れている息子との2ショット、犬を散歩させる娘の姿を掲載した。 「息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります。3年間打ち込ん