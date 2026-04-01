イングランド戦がW杯メンバー発表前最後の試合だった日本代表は現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行い、1-0で勝利した。北中米ワールドカップのメンバー発表前最後の試合を終え、「FOOTBALL ZONE」では本大会のメンバー26人を大予想した。（◎＝当確、○＝有力、△＝当落線上、⭐︎＝サプライズ枠）＜GK＞◎鈴木彩艶（パルマ）○大迫敬介（サンフレッチェ広島）○早川友