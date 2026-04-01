タレントのはるな愛（53）が1日、自身のインスタグラムを更新。「大好きな彼と桜を見に行きました」と報告した。「大好きな彼と桜を見に行きました」と花見に様子を公開。「彼は黒髪で大きな瞳でいつもお家中で一緒にいます」とつづった。「どこか触れ合っていたいセクシーな彼は寝る時も甘えん坊」とした。「これからもずっーと一緒だよんLOVE#4月1日」と記し、愛犬の姿を投稿した。