お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が3月31日夜、Xを更新。かつて所属した吉本興業に言及した。エハラは「このあと23:45からテレビ千鳥、25:00から今夜もドル箱出ております」と出演番組の告知をしつつ、「1年半前に吉本興業を退社しても千鳥さんと共演出来ますしレギュラー番組も出られております吉本興業はいい会社です！！」とつづった。エハラは24年11月末をもって、吉本とのマネジメント契約を解消し、フリーに転向した。