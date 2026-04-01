表情豊かすぎるゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で253万3000回再生を突破し、「めちゃくちゃ可愛すぎる」「ブチギレた範馬勇次郎で草」「もののけ姫のモロｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ブラッシングが苦手な大型犬→まるでアニメのような『衝撃のムキ顔』】 ブラッシングが苦手なわんこ Instagramアカウント「294tagram」