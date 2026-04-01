パパさんが退院して、シニア犬と久しぶりに再会したら…？耳の聞こえないシニア犬がパパさんに気づいた時の反応と、2人がふれあう様子が話題に。投稿は記事執筆時点で2万7000回再生を突破し、「かわいい」「喜び方が半端ない！」といった声が寄せられています。 【動画：耳の聞こえないシニア犬→『入院していたパパ』が帰ってきたことに気づいた瞬間…『家族愛あふれる光景』】 シニア犬がパパの帰宅に気づいたら… TikTokアカ