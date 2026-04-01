JR西日本によりますと、きょう（1日）午前8時前、のぞみ１０１号（博多行き）はJR岡山駅で停車中に駅の係員がパンタグラフに鳥の羽が付着していたのを見つけ、車両が確認が行われました。この影響で、午前8時10分現在、約１０分の遅れがでています。 【情報カメラ】JR岡山駅に到着する「のぞみ101号」の様子 【下り】山陽新幹線：岡山～広島［一部列車遅延］ 【情報カメラ】JR岡山駅に到着する「のぞみ101号」の様