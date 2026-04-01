春から初夏にかけて、東京の夜がかつてない体験の場に生まれ変わる。東京・京橋に、全国のスナックママが一堂に会す都市型スナックフェスが、史上初めて誕生する。ネオンとのれんが揺れる横丁空間を巡りながら、見知らぬ誰かとグラスを重ねる夜――。そんな奇跡のような出会いが、あなたを待っている。4月〜6月、東京・京橋にスナック横丁が出現！YOKOCHO WONDERLAND in TOKYO東京・京橋「東京スクエアガーデン」で、史上初となる