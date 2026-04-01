今日も“読み”が冴え渡り、ピッチ上で存在感を示し続けた。佐野海舟はフル出場で日本代表の歴史的勝利に貢献した。日本代表は現地31日、“聖地”ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦。三笘薫のゴールを最後まで守り抜き、イングランド代表戦で初勝利を挙げた。佐野は「前半ゼロで帰ってくればいいかなという戦いの中、得点を取れたことはすごく大きかったです。後半はもう少し戦いの部分で修正すべきところはあ