現地３月31日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ決勝が各地で開催。パスCでは、コソボとトルコが前者の本拠地で対戦した。W杯欧州予選POは、まず準決勝が行なわれ、勝利した２か国が決勝で１枠の出場権を争う。パスCのファイナルには、26日に実施された準決勝でスロバキアを４−３で破ったコソボと、ルーマニアを１−０で下したトルコが進出した。決勝では、前半をスコアレスで終えたなか、トルコが53分に均衡を破