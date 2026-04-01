年金を投資に回すのは繰り下げ受給より有利か年金の受け取り開始は原則65歳ですが、60〜64歳で受給する「繰り上げ受給」、66〜75歳で受給する「繰り下げ受給」を選択することもできます。繰り上げ受給は、1カ月早めるごとに0.4％ずつ受給率が減少し、60歳から受給する場合は受給率が76％（24％減額）となります。繰り下げ受給は、1カ月繰り下げるごとに0.7％ずつ受給率が増加し、75歳から受給する場合は受給率が184％（84％増額）