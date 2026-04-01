人気作品『それいけ！アンパンマン』の公式X（旧Twitter）は3月30日、投稿を更新。シュールな“なかま”を公開しました。【画像】「ねむねむおじさん」にツッコミ殺到「それはもう普通のおじさんなんよ」同アカウントは「『こんしゅうのなかま』を紹介するよ今日のなかまは…#ねむねむおじさん」とつづり、1枚の画像を投稿。ひょうたんのような形をした顔に、眼鏡を掛けた「ねむねむおじさん」の姿です。パジャマを着て笑顔を