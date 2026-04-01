「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）帽子のつばからは雨粒がしたたった。風雨の中で懸命に腕を振ったが報われることはなかった。今季初登板の広島の先発・森下暢仁投手が４回３安打ながら３失点（自責点２）で黒星。３連勝中だったチームの勢いに乗れず、「本当に申し訳ない。チームが良い流れだったので、勝ちに持っていきたかった。貢献できなかったことがすごく悔しい」と唇をかみしめた。試合前から雨が降り続き