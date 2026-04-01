「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）広島はヤクルトとの首位直接対決に敗れて今季初黒星を喫した。先発の森下は４回３失点（自責２）。打線は０−６の六回、坂倉の走者一掃の適時二塁打で３点を返すのみに終わった。開幕から「１番・中堅」でスタメン出場していたドラフト１位・平川（仙台大）が負傷交代するアクシデントも。四回にオスナが放ったバックスクリーンへの打球にフェンスに激突しながら捕球を試み、着地し