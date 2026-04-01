東北最大級の野外音楽フェス「ＡＲＡＢＡＫＩＲＯＣＫＦＥＳＴ．２０２６」（以下荒吐）が４月２５、２６日に国営みちのく杜の湖畔公園北地区エコキャンプみちのく（宮城県川崎町）で開催される。２００１年の立ち上げから今年で２６年目を迎え、現在の会場に移ってから２０周年、１１年の東日本大震災から１５年という節目の年の開催を前に、菅真良プロデューサーに今年の見どころや荒吐の現在、過去、未来を聞いた。今年