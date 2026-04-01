ドジャースは31日（日本時間4月1日）、本拠でのガーディアンズ戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）が「1番・投手兼DH」で今季初の二刀流出場を果たす。大谷は前日30日（同31日）の同戦で第1打席に左前打を放ち、昨年8月24日のパドレス戦から35試合連続出塁に記録を伸ばした。自己最長は22年9月から23年4月に記録した36試合で、二刀流出場する試合で自己最長タイに並べるか注目が集まる。打者としては開幕からここ