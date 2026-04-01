バドミントン女子で五輪メダリストの渡辺勇大との混合ダブルスで昨年末の全日本総合選手権を制した田口真彩＝ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ＝が１日、自身のインスタグラムに新規投稿。昨年の全日本選手権女子シングルス準Ｖ・宮崎友花＝ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ＝との２ショットをアップした。２人は履いていた白いシューズを強調しながら「オフコートシューズオールホワイトでどんなウェアにも合わせやすい！！厚めのソールでクッショ