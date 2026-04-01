◇インターリーグホワイトソックス―マーリンズ（2026年3月30日マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が31日（日本時間4月1日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。第2打席で先制の中前適時打を放ち、開幕から5試合連続安打とした。第1打席は二ゴロに倒れたが、第2打席で好調のバットが快音を響かせた。3回1死一、二塁から二遊間を鋭いゴロで破り、メジャー初適時打。本塁打以外では初の打点