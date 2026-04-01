仕事を早く終わらせる方法はあるのか。エグゼクティブコーチの吉川ゆりさんは「米国の富裕層たちは、フロー理論を活用していた。高い集中力で重要な仕事を一気に仕上げるのだ」という――。※本稿は、吉川ゆり『なぜ、あなたは時間に追われているのか』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorodenkoff※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorodenkoff■経営者なのに週3日しか働かない人たち「無我夢中