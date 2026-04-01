60代で離婚を考える場合、気になるのが「退職金も財産分与の対象になるのか」という点です。 長年働いてきた退職金は自分だけのものと思いがちですが、婚姻期間中に形成された財産は夫婦共有財産として扱われる可能性があります。本記事で、離婚時の財産分与の考え方や退職金の扱いについて確認しましょう。 離婚時の「財産分与」とは何か 離婚の際には、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分ける「財産分与」