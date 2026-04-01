子ども2人を奨学金なしで大学まで進学させた結果、貯金がほとんど残っていない…… そのような家庭は少なくありません。50代後半で「退職金が1500万円くらい入る予定だから、今から無理に貯金しなくても大丈夫では？」と考える人もいるでしょう。 しかし、退職金だけに頼った老後資金計画は思わぬリスクを伴います。本記事で、50代後半からの現実的な資金づくりについて考えてみましょう。 教育費を優先した結果、貯