過去の研究では、成人になると脳は変化しないと考えられていた。だが、脳について多くの著作を持つ神経科医のリチャード・レスタックさんは「脳は生涯にわたって変化しやすく、頭を使い続けることで認知症リスクを下げるが使わなければダメになる」という――。※本稿は、リチャード・レスタック『いくつになっても頭はよくなる記憶力・集中力・思考力・創造力 全部高まる28の習慣』（サンマーク出版）の一部を再編集したもので