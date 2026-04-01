料理研究家の村上祥子さんは84歳。日々新たなレシピを考案しながら、今なお精力的に全国を飛び回り、活動を続けている。幼い頃から料理と向き合ってきた村上さんは「人生100年時代、最後まで自分で食べることが大事」という――。本稿は、村上祥子『84歳。食べて、歩いて、カッコよく生きる』（プレジデント社）の一部と、2024年のインタビューを再編集したものです。撮影＝田子芙蓉■84歳の華奢な体に秘められたエネルギー「たま