最近、日本の音楽ファンの間でちょっとした話題になったニュースがある。ロックバンド[Alexandros]が、神奈川県相模原市の「名誉観光大使」に就任したというトピックだ。【画像】BTSのとんでもないPR力相模原は、川上洋平（Vo／Gt）と白井眞輝（Gt）の出身地であるほか、磯部寛之（Ba／Cho）も住んだ経験があり、リアド偉武（Drs）は妻の故郷であるなど、メンバーそれぞれが深い縁を持っていることで知られる。代表曲『ワタリドリ