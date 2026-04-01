飲み物だけではなく、パスタやデザートなど、思わぬタイミングで、男性から「食べる？」を聞かれ、断りたいと思ったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回、間接キスをしっかりとお断りできるように、「間接キスを断るときのセリフ８パターン」をご紹介させていただきます。【１】「お腹いっぱいだから、大丈夫。」食欲がないことを伝え、断るパターンです。間接キスだから断るというニュアンスではないので