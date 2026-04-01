シンガー・ソングライターで俳優の星野源が３月３１日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）最終回にに出演した。星野は２月１７日深夜の同番組で３月３１日に最終回を迎えることを発表していた。同番組は２０１６年３月にレギュラー放送がスタート。１０年を区切りとして、今年３月で番組の歴史に幕を下ろすことを決断したという。最終回のエンディング