◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日・英ロンドン＝ウェンブリー）【ロンドン（英国）３１日＝金川誉】日本代表はサッカーの聖地・ウェンブリースタジアムでイングランドに１―０で勝利した。前半２３分、カウンターからＭＦ中村敬斗のラストパスを、ＭＦ三笘薫が決めて先制。その後もボールは握られても、強固な守備ブロックとカウンターで応戦。後半はイングランドのセットプレーも交代策を生かして封じ、同４４分