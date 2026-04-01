陸上女子の1500メートルや5000メートルの日本記録を持つ田中希実が2026年4月1日付で豊田自動織機に入社し、女子陸上競技部の一員として活動していくことになった。同社が1日に発表した。豊田自動織機は田中の大学在学中から競技活動をサポート。卒業後は社員として迎え、23年3月の退社後も変わらず支援などを継続してきた。退社から3年が経過し、さらなる挑戦と成長を目指す田中を再び女子陸上競技部に迎え入れることが決定