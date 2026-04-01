フルーツの美味しさをぎゅっと詰め込んだ、爽やかなおやつが登場♡人気ブランド「Dole」と「ハイチュウ」がコラボし、みずみずしい味わいを楽しめる期間限定商品が発売されます。ジューシーなフルーツの魅力と楽しい食感で、毎日のリフレッシュタイムにぴったり。気分まで明るくなる注目のお菓子をチェックしてみてください♪ フルーツ感たっぷりのハイチュウ 「ハイチュウアソート