ティーチングプロとしての活動やゴルフ番組への出演などマルチに活躍している三浦桃香が自身のInstagramを更新。新しいドライバーを紹介しました。 ダイナミックなショットの持ち主！三浦桃香が新ドライバーとは？ 「新しいドライバー♢♢♢MAXにしたよ！」と報告。新しいドライバーをお披露目しました。 キャロウェイの最上位モデルに冠されている「♢♢♢