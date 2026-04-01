「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）阪神がホーム開幕戦に快勝して連勝を３に伸ばした。初回に佐藤輝明内野手が昨季までの同僚・デュプランティエから適時二塁打を放って先制、２−１の六回には先頭の佐藤輝が内野安打で出塁して大山が二塁打でつなぐと、高寺と坂本の犠飛で追加点を奪った。先発・才木が６回１１１球４安打５奪三振１失点と好投。初回から自己最速１５８キロをマークするなど直球主体の投球で