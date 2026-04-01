日本人の平均睡眠時間は「6時間41分」で健康ラインを大きく下回る――そんな調査結果が、株式会社ブレインスリープ（東京都千代田区）による「睡眠偏差値調査」でわかりました。睡眠習慣や睡眠負債、生産性、ストレスの程度、睡眠時無呼吸症候群（SAS）のリスクなどを総合的にスコアリングし、日本人の睡眠実態を可視化した本調査において、平均睡眠時間は調査史上ワースト2位に悪化しています。【グラフ】日本人の平均睡眠時間を